Мьянма снова погрузилась в пучину религиозной войны. Исламские боевики, принадлежащие к “Арканской армии спасения рохинджа” орудуют в западных штатах страны, сжигая местные монастыри и отсекают головы у статуй Будды. Их столкновения с правительственной армией продолжаются уже вторую неделю.

По сообщению информационного агентства “ТАСС”, на западе Мьянмы активизировались боевики исламской организации “Араканская армия спасения рохинджа». Они поджигают местные монастыри и подвергают разрушению статуи Будды. В провинцию Ракхаян введена регулярная армия Мьянмы, которая ведет бои с исламистами уже вторую неделю подряд.

Республиканские власти официально признали организацию, к которой принадлежат исламские боевики экстремистской, ситуация в связи с этим обострилась 25 августа, когда исламисты напали сразу на тридцать опорных полицейских пункта на западе страны. Разразилось религиозное столкновение. Только за одну неделю среди мусульман и буддистов погибло в общей сложности, более четырехсот человек. Большинство убитых являлись боевиками -рохинджами. Также сгорело более двух тысяч домов мирных жителей и 38 тысяч из них бежали от военных действий в соседний Бангладеш.

Помимо ущерба гражданским строениям, боевики стремились уничтожить и на буддийские религиозные здания — монастыри. Многие из них были сожжены. Также сообщается о найденных статуях Будды, у которых были отбиты головы. Местные власти срочно закрыли около четырехсот школ до наступления стабилизации обстановки в регионе.