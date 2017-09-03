Кровавые столкновения в Мьянме продолжаются с 25 августа, когда радикальные исламисты напали на полицейских. С тех пор государственные силовики проводят рейды на дома мусульман-рохинджа. К текущему моменту известно о сотнях убитых и десятках тысяч бежавших из страны мусульман.

Противостояние военных сил и мусульман-рохинджа в Мьянме продолжается. По официальным данным, к текущему моменту были убиты не менее четырехсот мусульман. Кроме массовых убийств, военные силовики проводят налеты на дома и хозяйства мусульман, которые проживают в западном штате Ракхайн. По рассказам местных жителей, они отбирают у них имущество и даже домашних животных. По данным международных мониторинговых организаций, текущему моменту известно о примерно 2600 домах, которые были сожжены в этом штате.

“Военные пришли в нашу деревню, всех проверили, забрали корову. А потом они вернулись и начали стрелять, даже по женщинам и детям. Мы бежали через рисовые поля. Всех, кто остался в деревне, убили”, — рассказывает пострадавшая жительница.

По последним данным, за последние недели зону конфликта покинули уже больше пятидесяти тысяч человек. Многие из них покидают свои дома и уходят буквально ни с чем, стараясь увести за собой своих детей. При этом, по данным ООН, только в период с 25 по 31 августа включительно, порядка 27 тыс. человек, преимущественно женщины и дети, пересекли границу с государством Бангладеш, пытаясь спастись там от кровопролития в Мьянме.

Причиной очередного этапа массовых столкновений и расстрелов стал инцидент, произошедший 25 августа. Тогда организованная группа радикально настроенных исламистов-рохинджа атаковала опорный полицейский пункт в Ракхайне. Они были вооружены ножами и самодельной взрывчаткой. В результате того столкновения погибли не менее двенадцати человек.