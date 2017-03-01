Национализация украинских предприятий на Донбассе: киевские власти не верят угрозам глав ЛДНР

Сегодня истек срок ультиматума, который ДНР И ЛНР выставили киевским властям, теперь на Донбассе объявлена национализация украинских предприятий.

Главы ДНР и ЛНР объявили о национализации предприятий, которые находятся на территории Республик и подчиняются Украине, их налоги уходили в украинский бюджет. Стоит отметить, что такие мысли в Республиках появлялись после провозглашения независимости.

Ранее Сергей Головнев, который является журналистом, опубликовал в своем блоге документы, которые говорят о планах создания в ДНР холдинга «Метэнерго». Он будет создан из национализированных предприятий, сюда войдут активы Рината Ахметова, Нусенкиса, а также другие активы, на которых насчитывается около 102000 рабочих. По планам на данный холдинг за год обеспечения будет уходить 2 млр.долларов. Эксперты считают, что данные документы могли быть прошлыми планами и сейчас в Республике рассматривают другие варианты.

Что касается реакции киевских властей на национализацию, здесь словам глав ДНР и ЛНР не поверили: «Это лишь попытка напугать нас. Найти сбыт продукции этих предприятий очень нелегко, данная продукция не востребована в РФ. Если речь идет о шахтах, в России хватает своего угля. Пусть продолжают болтать, не верим», — сказал Георгий Тука, который занимает должность замминистра по вопросам территорий, которые «временно оккупированы».