Надежда Савченко высказалась по поводу проведения конкурса "Евровидение"

По мнению депутата украинской государственной думы Надежды Савченко, певческий конкурс уже давно не тот, что был раньше, он превратился в «политическую грязь». Она считает, что конкурс следует провести на линии разграничения в Донбассе.

Напомним, то громкий скандал связанный с конкурсом «Евровидение» разгорелся вокруг участницы из России, после того, как украинские спецслужбы приняли решение не допустить Юлию Самойлову на территорию страны. Дело в том, что Юлия дала концерт в Крыму не получив до этого специальное разрешение от украинских властей.

На этот счет высказалась надежда Савченко, предложив провести конкурс на Донбассе. По её мнению это самое удачное место, когда в стране идет война. А в том, случае если туда никто не захочет ехать, то проведение конкурса будет лучше отменить, так как он давно превратился в «политическую грязь».