Нагорный Карабах: эскалация конфликта в регионе привела к новым жертвам

В Нагорном Карабахе вновь обострился военный конфликт. В ночь на двадцать пятое февраля, в оборонном ведомстве республики сообщили о попытках азербайджанских войск прорвать оборону республиканских отрядов.

Согласно данному сообщению, войска противника провели наступление после того, как использовали специальную технику для прохождения минных полей. Также в сообщении указано, что нападение вражеских войск успешно отражено. Сообщается о потерях в стане ВС Азербайджана в виде убитых и раненных, о потерях с карабахской стороны ничего не сообщалось.

В иностранном ведомстве Армении уже отреагировали на инцидент. В заявлении азербайджанская сторона обвиняется в намеренной попытке эскалировать конфликт в Карабахе.

Не удивительно, что власти Азербайджана на эскалацию военных действий отреагировали иначе. Власти обвинили Армению в возобновлении боевых действий, мотивируя свою версию тем, что армянские войска таким образом якобы совершили попытку улучшения собственных позиций. В то же время, такая версия кажется маловероятной, поскольку потери были зафиксированы с азербайджанской стороны, а позиции армянских ВС так и не изменились.

Спустя сутки, в ночь на двадцать шестое февраля, бои в регионе возобновились. Продолжались обстрелы и в ночь на двадцать седьмое число. При этом стороны продолжили обвинять друг друга в нарушении перемирия.