Наводнение в Таиланде унесло жизни 12 человек

В Таиланде произошло наводнение, сообщается о блокировании туристов на острове Самуи. Об этом передает российское издание.

Самуи считается самым популярным туристическим местом. Здесь любят отдыхать также туристы из России. Необходимо отметить, так как авиарейсы в Египет сейчас не доступны, жители РФ выбирают для отпуска Таиланд, который также отличается доступными ценами.

Подобные погодные условия для этой страны считаются аномальными. Отмечается, что с конца осени и до середины зимы здесь наблюдается сухая погода. В начале недели на южную часть страны обрушились проливные дожди, которые размыли большинство дорог и затопили железную дорогу. По этим причинам в стране сейчас наблюдается сбой движений поездов, автомобилей. На сегодняшний день заложниками наводнения стали 700000 человек, которые проживают в 8 провинциях. Властями Таиланда было принято решение привлечь армию, чтобы оказывать своевременную помощь жителям.

Сообщает, что сегодня утром были задержаны вылеты, прилеты 15 рейсов, около 10 были отменены. Ранее властями страны было озвучено предупреждение о возможном наводнении Пхукета и Краби. Одной из самых пострадавших от стихии является провинция Накхонситхаммарат. Напомним, Таиланд и Гоа признаны лидерами зарубежного отдыха россиян.