Наводнение в Таиланде январь 2017: количество жертв в туристической зоне Таиланда с каждым днем увеличивается

Количество жертв в туристической зоне Таиланда с каждым днем увеличивается, и это отрицательно сказывается на имидже страны, как знаменитого курорта. Количество тех, кто погиб и пропал без вести в волнах, колеблется в разных СМИ: невозможно что-то сказать наверняка — заявления о пропаже поступают, не идентифицированные тела все появляются. Называют от 14 до 20 человек погибших подданных королевства, а всего 700 тыс. пострадало, потеряв кров.

Ливневые дожди, по словам сайта канала «НТВ», стали причиной того, что реки на Юге Таиланда разлились, вышли из берегов, затопляя все вокруг. Аэропорты закрыты: россияне несколько раз подумают, прежде чем лететь в страну, где бушуют стихийные бедствия, стоят утопленные дома, машины под водой, а вместо отдыха военные спасают детей, эвакуируют школы. Острова Самуи, Пханган и Пхукет, столь облюбованные нашим туристами, тоже затопило, потому отдыхающие сидят дома, не рискуя даже высунуться на улицу. Взлетно-посадочные полосы тоже затопило, потому недовольные «отдыхом» не могут даже улететь чартерным рейсом. Так же сайт НТВ отмечает: водой с места на место переносит змей, и эти опасные существа очень злые, если выжившие.

СМИ успокаивают: на данный момент никто из россиян на отдыхе не погиб, но на сегодня никто из них не может улететь из Сумаи. Смысл такого «отдыха» давно утрачен – в отелях даже электричество есть не всегда, но и улететь из «водяной ловушки» пока не получается у граждан 15 стран. Находятся, правда, ненормальные, которые веселятся в таких условиях, катясь на надувных плотах, и никуда не улетают. Но основная масса туристов хочет, чтоб их спасли на лодках, авианосцах и вертолетах и поскорее покинуть Таиланд.