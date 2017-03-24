Нахождение заказчиков убийства Вороненкова, является "делом чести" для Порошенко

Нахождение заказчиков убийства, унесшего жизнь Дениса Вороненкова, является «делом чести» для украинских полицейских. Так высказался по поводу произошедшего лидер Украины — Петр Порошенко.

Напомним, что в этот четверг украинская общественность была шокирована громким убийством Дениса Вороненкова, убитого на центральной площади столицы. До переезда на Украину он занимал должность депутата государственной думы РФ. Его охраннику удалось смертельно ранить нападавшего, он ушел из жизни, находясь в больнице.

Сегодня по этому поводу высказался украинский лидер — Петр Порошенко. Он назвал раскрытие этого преступления «делом чести» для правоохранительных органов страны. Он призвал руководство СБУ помочь в расследовании нашумевшего убийства.