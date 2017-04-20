Не менее 18 взрывов в Таиланде прогремели в южных провинциях страны

Серия взрывов в Таиланде произошла вчера вечером, 19 апреля, в южных регионах страны. По меньшей мере, двое боевиков были ликвидированы в ходе столкновений с полицией. Жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано, но есть данные о раненых полицейских.

Не менее восемнадцати несильных взрывов прогремели вечером 19 апреля в нескольких тайских провинциях. Полиция предварительно возложила ответственность на сепаратистские организации, действующие в этих регионах, — сообщают РИА Новости. Большинство взрывов прогремели в результате использования ручных гранат. Также в провинции Сонгкла взорвалось самодельное взрывное устройство. В полиции рассказали, что оно сработало преждевременно. В результате взрыва погибли два сепаратиста.

Нападения были совершены как минимум в тринадцати точках. Сепаратисты атаковали жилые дома местных полицейских, патрульные посты, полицейские участки и воинские части. В ходе одного из нападений завязалась перестрелка, и в результате были ранены двое полицейских. Больше потерь у тайской полиции не зафиксировано. О жертвах и пострадавших среди мирного населения тоже информации нет.

Преступники предполагаемо являются мусульманскими сепаратистами – выходцами из южных провинций Таиланда, граничащих с Малайзией. Этот регион остается подвержен частым нападениям сепаратистов. Сепаратистские движения, возникшие в южном Таиланде, преследуют цель – получение автономии. Активные столкновения и теракты в регионе происходят с 2004 года. За время конфликтов в регионе жертвами стали почти 7 тысяч человек.