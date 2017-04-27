В социальной сети Facebook в одной из тематических групп, посвященных автомобилям, были опубликованы снимки, на которых изображены автомобили LADA производства России, которые находятся в заброшенном автосалоне, по словам очевидцев, не первый год.

На представленных фотах видно, что автомобили марки LADA здесь находятся не в абсолютно новом состоянии, есть ржавые модели, а сам дилерский салон уже давно заброшен и не функционирует. Пользователи социальной сети отметили, что в ассортименте моделей есть уникальные машины, такие, например, как «девятки» с короткими крыльями, снятые с производства еще в начале 90-х годов.

Одно из предположений, которое объясняет ситуацию: дилерский центр был конфискован в счет погашения кредиторской задолженности банком, который в последствие не смог реализовать конфискованное имущество. Непосредственный же экспорт российских автомобилей во Францию был прекращен еще в 2008 году.