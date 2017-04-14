Эксперт из Шанхая Ни Лэсюн считает, что КНДР рискует лишиться поддержки Пекина в случае военного конфликта с США. Причина — нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. Также китайцы опасаются ликвидации буферной зоны между ними и американскими войсками, в случае наплыва корейских беженцев в страну.

Китайский эксперт Ни Лэсюн высказал свое мнение по поводу возможного военного столкновения КНДР и США, и позиции Китая по этому вопросу. По его мнению, теоретически Китай должен оказать посильную помощь корейцам военной техникой и оружием, но нарушение Пхеньяном договора о нераспространении ядерного оружия, сводит эту возможность на “нет”. Также Пекин не восторге от потенциальных беженцев, которые наводнят страну после начала военных действий, убрав тем самым буферную зону между Китаем и американскими войсками.

Тем временем, независимые наблюдатели считают, что шансы на полномасштабную войну между США и КНДР не так уж и высоки, ведь Вашингтон вряд ли захочет вести сухопутные сражения, а вместо этого просто ограничится нанесением нескольких упреждающих ракетных ударов. Как сообщает ИА ТАСС, при таком варианте развития событий, Китай не окажется в “щекотливом” положении и с чистой совестью сможет принять позицию стороннего наблюдателя. Но если военные действия затронут сушу, есть вероятность того, что Пекин окажет помощь КНДР продовольствием и старыми танками.

Напомним,что договор сотрудничества и взаимопомощи между этими странами был заключен еще в 1961 году. Одним из его положений является отказ сторон от распространения и разработки ядерного оружия ради стабильности и мира в регионе.

КНДР нарушила это условие, когда начала накапливать собственный ядерный потенциал. Последним действием Пхеньяна в этом направлении стала подготовка к подземным ядерным испытаниям рядом с горой Монтпасан.