Новости России сегодня: в Москве объявили штормовое предупреждение; Расула Мирзаева прооперировали после нападения

В столице РФ объявили штормовое предупреждение. Сейчас в городе наблюдается сильный ветер. Об этом передает издание «LENTA.RU». Около 21:00 по московскому времени ветер усилится, его скорость достигнет 15 м/сек. Автомобилистам рекомендуется не оставлять свои автомобили под деревьями, а пешеходам внимательно переходить дорогу и обходить стороной щиты. К вечеру температура будет доходить до +2 градусов. В первые дни нового года температура будет резко снижаться. Синоптики также рассказали, что на Рождество ожидается мороз, а именно – 25 градусов.

Расула Мирзаева, который является бойцом смешанного стиля, недавно пострадавшего от нападения в Москвы, прооперировали медики. Необходимо уточнить, что молодого бойца избили неизвестные личности. Его ранили из травматического пистолета. В полиции подтвердили данный факт нападения, но о личности решили умолчать. Также сообщается, что на сегодняшний день проводится розыск преступников, заведено уголовное дело. Напомним, Мирзаева стал широко обсуждаемой личностью после происшествия в ночном клубе Москвы. Так, боец избил студента, который в последствии скончался.