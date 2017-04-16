Новости Северной Кореи: очередной запуск ракеты в КНДР завершился провалом

Военное руководство Северной Кореи провело испытания очередного оружия в воскресенье на восточном побережье страны. Военные источники в соседней Южной Корее сообщили, что попытка запуска ракеты обернулась неудачей. В США заявили, что корейская ракета взорвалась еще при запуске.

Как передает Интерфакс, испытания проводились в районе северокорейского города Синпхо, что на восточном побережье КНДР. В руководстве страны пока не прокомментировали возможный провал испытаний своего оружия, однако сразу несколько международных источников сообщили о провале при попытке запуска ракеты.

В военном руководстве Южной Кореи сообщили, что испытания на востоке КНДР провалились. Отмечается, что испытания проводились с ракетой, тип которой определить не удалось. В свою очередь в Соединенных Штатах тоже прокомментировали неудавшиеся испытания, уточнив, что ракета взорвалась еще при запуске.

Отмечается, что эта попытка запуска ракеты могла привести к катастрофическим последствиям на фоне растущей напряженности между Северной Кореей и Соединенными Штатами. Ранее власти двух стран устроили дискуссию на тему возможной войны. В Вашингтоне были сильно обеспокоены участившимися испытаниями баллистических ракет в КНДР и заявили о готовности нанести мощный удар в случае необходимости.

Пятого апреля власти КНДР уже провели успешное испытание оружия. Полет ракеты длился на протяжении 9 минут, а дальность удара составила примерно 60 километров.