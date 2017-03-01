Новости Сирии на сегодня: сирийская армия заняла стратегическую развязку под Пальмирой

Новости Сирии на сегодня интересуют весь мир. Сегодня, первого марта стало известно, что сирийская армия заняла стратегическую развязку под Пальмирой. Основные отряды сирийской армии контролируют въезд в город Пальмиру.

О том, что сирийcкая армия заняла стратегическую развязку под Пальмирой, стало известно из источника, находящего на месте происходящих событий. Сообщается, что военные сегодня закреплены на специальном треугольнике. По сообщениям некоторых СМИ, остаётся высвободить только горную гряду и цитадель. После того, как будет взята горная гряда — юг Пaльмиры, под контролем будет находиться весь город. Кроме того, будет упрощена задача захвата высоты, на которой располагается цитадель «Сирия Тел».

Сегодня, первого марта, наступательные силы сирийской армии находятся менее, чем в пяти километрах от центра вышеуказанного города. Напомним, что некоторое время назад при помощи русских военных город Пальмира был частично освобожден от террористов. Некоторые из боевиков ранее пытались покинуть территории некоторых освобожденных городов, прикрываясь под видом мирных жителей, но оказывались взятыми сирийской армии.

Ранее кто-то из боевиков добровольно сдавался в руки сирийских военных, складывая на землю свое оружие. За событиями, происходящими в Сирии, следит почти весь мир. Стоит напомнить также о взрыве госпиталя, в котором работали русские медицинские сестры. В ходе теракта в госпитале были найдены погибшие медицинские сотрудники и представители мирного населения.