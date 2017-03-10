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Новости Сирии: РФ ничего не знает о возможной израильской операции
Фото: therussiantimes.com

Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря главы России, рассказал, что РФ не беседовала с Израилем о возможном проведении этой страной операции, которая направлена на ливанское движение, находящееся в Сирии.

«Не могу прокомментировать данную информацию, так как она не соответствует действительности. Данная возможность не была обсуждена, поэтому об этом и речи быть не может», — говорит Песков.

Так ответил пресс-секретарь на вопрос, насколько действительна информация канала «Аль-Джазира», где говориться о согласии РФ в том, чтобы страна Израиль провела собственную операцию, направленную на борьбу с «Хезболлах». Песков отметил, что во время встречи глав стран была обговорена тема безопасности, сирийская война и другие важные вопросы.

Напомним, Турции вместе с силами «Щит Евфрата» нанесли удары по сирийским пограничникам, используя тяжелую военную технику. Была обстреляна дислокация военных в населенном пункте Арима. Обстрел совершили ночью, имеются погибшие и раненые. Сирийская сторона пока не прокомментировала данный инцидент. Ранее Турция заявляла, что после освобождения Эль-Баба, следующая их цель станет город Манбидж.

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