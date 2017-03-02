Обстановка в Сирии остается напряженной, так как террористические группировки продолжают наносить прицельные удары по правительственной армии и мирным жителям.

В Международной комиссии ООН, которая занимается расследованием сирийских происшествий, заявила, что армия РФ не имеет отношения к нападению на гумконвой в прошлом году около города Алеппо. Стоит отметить, что российские представители неоднократно говорили о своей непричастности к этому происшествию, но западные политики использовали данный инцидент для того, чтобы продемонстрировать якобы военные преступления РФ в Сирии.

Необходимо уточнить, что ни одно из преступлений, которые произошли в Сирии, не приписали РФ. Из доклада стало известно, что специалисты внимательно изучили тип боеприпасов, которые были использованы во время обстрела гумконвоя, размер атакованной территории и продолжительность обстрелов.

Пол Валлели, который является консультантом министерства американской обороны генерал-майор в отставке, заявил, что на западе Сирии нужно создать специальные зоны безопасности, где могли бы проживать беженцы, вернувшиеся обратно в страну. Следующим этапом, по его словам, должна стать организация переходного правительства, в котором также должна быть умеренная оппозиция.