Новости Сирии: в районе Акербата авиацией РФ были уничтожены более тысячи боевиков

Новости Сирии: более тысячи исламских боевиков в сирийском районе Акербат были уничтожены силами российской авиации. По позициям противника было нанесено более трехсот ударов. Также российские военные смогли договориться с оппозиционными силами в Сирии и разблокировать движение по важной в стратегическом отношении трассе их Хомса в Хаму.

По сообщению издания “РИА Новости”, генерал-полковник российской армии Сергей Суровикин рапортовал об успешном уничтожении сил сирийских боевиков в провинции Акербат. По противнику было нанесено более трехсот ударов с воздуха, которые уничтожили сорок восемь пикапов с оружием и двадцать семь единиц бронетехники. Также были ликвидированы более тысячи террористов.

Как пояснил глава оперативного управления генерального штаба С. Рудской, район Акербат подразделяется на два отдельных города, один из которых находится под землей, и именно там террористы сосредоточили значительную часть своего оружия, а также продуктов питания и медицинских препаратов. Российские вооруженные силы смогли расчленить господствующую там террористическую группировку на 3 части и теперь она ликвидируется по частям.

Для борьбы с объединенными силами РФ и правительственной армией Сирии в Акербате террористы отправили огромное количество смертников. Каждый день самоуничтожались до двадцати пяти человек. Также удары наносились по начиненными взрывчаткой автомобилями противника. Российским военным удалось провести продуктивные переговоры с сирийской оппозицией и разблокировать автотранспортное движение по важной в стратегическом значении трассе из Хомса в Хаму.