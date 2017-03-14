Новости Сирии: ЮНИСЕФ огласил доклад по сирийским детям, которые стали жертвами войны

Детский фонд ООН представил доклад, в котором говорится о масштабе преступлений против молодого поколения Сирии. Эти данные были составлены за прошлый год.

ЮНИСЕФ отмечает, было зарегистрировано огромное число преступлений, направленных на сирийских детей. По подсчетам фонда в прошлом году убили 652 ребенка, а 850 детей завербовали террористы для осуществления террористической деятельности. Авторы данного материала призывают конфликтующие стороны и лидеры государств, которые имеют возможность оказать на них влияние, прекратить кровопролитную сирийскую войну. Исходя из данных доклада, 255 детей были убиты около школьных учреждений.

«Масштабы детских страданий шокируют. Дети, в стране которых проходит война, каждый день вынуждены подвергаться насилию, их спокойная жизнь кардинально была перевернута», — говорит Герт Каппеларе, который занимает должность регионального руководителя ЮНИСЕФ.

Им подчеркивается, что военные действия имеют ужасные последствия для дальнейшего здоровья детей Сирии. Также отмечается, что завербованных детей заставляют вести военные действия на фронтовой линии, они принимают участия в казнях, их используют как смертников.