Новости Турции: в стране прокатилась волна протестов против конституционной реформы, Реджеп Эрдоган прокомментировал итоги голосования

Тысячи недовольных итогами референдума граждан Турции вышли на улицы городов с акциями протеста. Волна протеста охватила крупнейшие города страны, в том числе Анкару и Стамбул, в которых большинство жителей проголосовали против реформы. Президент Эрдоган уже сделал несколько важных заявлений по итогам голосования.

По разным данным, от нескольких тысяч до сотен тысяч человек приняли участие в акциях протеста против итогов референдума 16 апреля по всей стране. Люди выходили на улицы с плакатами и транспарантами, выкрикивая различные лозунги. Многие устроили протест прямо в своих квартирах. Люди открыли окна квартир и били в кастрюли и сковородки, тем самым протестуя против грядущих реформ.

О столкновениях протестующих с полицией ничего не сообщалось. Однако ранее, во время проведения референдума, в одном из турецких городов произошла перестрелка, в результате которой погибли, по меньшей мере, двое, а еще один человек был ранен и попал в больницу.

По предварительным данным, большинство граждан Турции с небольшим перевесом проголосовали за внесение изменений в Конституцию страны. Таким образом, в скором времени государство перейдет на президентскую форму правления. Сегодня станут известны окончательные итоги голосования, а официальные результаты будут зафиксированы только к концу месяца.

Президент Эрдоган уже прокомментировал итоги голосования и грядущую реформу: