Последние новости из Узбекистана: в стране будут открыты центры по бесплатному профессиональному обучению граждан, без официального трудоустройства. Программа рассчитана до 2020 года. Каждый центр вместит в себя 240 человек. Также за определенную плату здесь можно пройти курсы по повышению квалификации.



По сообщению медийного портала “Рамблер Новости”, правительство Узбекистана приняло постановление, согласно которому по всей стране откроются бесплатные центры по профессиональному обучению граждан, не имеющих постоянного заработка. Программа будет действовать три года (до 2020 года). Каждый центр, рассчитанный на 240 мест, подготовит специалистов, необходимых на местном рынке труда. В приоритете — узбекистанцы, у которых нет постоянной работы. Но примут в центр и тех, кто желает повысить имеющуюся у него квалификацию, но эта услуга будет осуществляться на платной основе. Также с заявкой о повышении квалификации своих работников в центры могут обратиться работодатели.

Граждане, имеющие среднее специальное, профессиональное образование могут обучаться в учреждении сроком до 12 месяцев. Все безработные, проходящие обучение в центрах, будут получать стипендию, равную минимальной оплате труда по региону, а задействованные там преподаватели получат 40% надбавки к своей основной зарплате.

На данный момент, правительство Узбекистана уже утвердило типовую структуру центров по профобучению и разработало формы диплома государственного образца. Дипломы будут выдаваться всем прошедшим профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации. Также будут выдаваться сертификаты, свидетельствующие о прохождении гражданином краткосрочных курсов в стенах центра.