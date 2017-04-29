Новости Узбекистана: представители общественности страны бьют тревогу. В результате браконьерства исчезают сайгаки, а власти не обращают на это никакого внимания. За последние 10 лет популяция животных сократилась с 17800 голов до 1900.

В Узбекистане экологи бьют тревогу в связи с сильным сокращением численности сайгаков (или азиатских антилоп). На эту проблему давно обратили внимание многие общественные организацию, некоторые из них направили открытое письмо главе Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Бахтиёру Абдусаматову. В нем говорилось, что браконьерство в стране достигло немыслимых размеров — это приводит к тотальному уничтожению сайгаков. Не жалеют даже беременных самок. Общественники обеспокоены тем, что с исчезновением азиатских антилоп будет нанесен огромный ущерб степной экосистеме Каракалпакии. На данный момент, подсчитано, что за последнее десятилетие из 17 800 особей сайгака осталось всего 1 900 голов.

Данная проблема, как считают общественники, не слишком беспокоит власти страны. В прошлом году правительство Узбекистана приняло постановление о созданиии комплексного заказника “Сайгачий” в Кунградском и Муйнакском районах Каракалпакстана. Но все начинания остались только на бумаге, заказника до сих пор нет.

Известно, что еще в середине 20 века в Узбекистане насчитывалось более двух миллионов сайгаков, а в 2017 году ученые смогли найти их в степях с большим трудом. Официального ответа от Госкомприроды общественники пока не получили.