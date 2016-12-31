Новости в мире: теракт в Багдаде; российским дипломатам дали сутки на сборы

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В Багдаде произошел мощный взрыв, погибли 21 житель Ирака, более 40 были тяжело ранены. Это произошло в многолюдном районе города рано утром, когда здесь наблюдается максимальное количество людей. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что устройство взорвал террористсмертник. На сегодняшнюю минуту ни одни из террористов не взяли на себя ответственность за данный теракт.
Необходимо отметить, что пару месяцев назад в этом городе также произошла серия террористических атак, погибло пол сотни человек, в этот список попали сотрудники правоохранительные органы. В теракте признались «ИГИЛ» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Помимо дипломатов РФ под санкции Америки также попал повар российского генконсульства  в СанФранциско.
«Это профессионал, мастер высшего уровня, его творением наслаждались все гости консульства почти три года. Он вынужден уехать из США, здесь он проживал вместе со своей женой и дочерью», — говорит дипломат РФ.
Отмечается, что для сбора вещей дипломатам выделили один день, они должны вылететь из страны 31 декабря, встретят новый год в самолете.

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