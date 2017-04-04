Новый F-35 совершенно не готов для ведения боевых действий

Новый истребитель F-35 является одной сплошной проблемой для ВВС США. Его совершенно невозможно использовать для ведения боевых действий из-за многочисленных конструкторских недоработок. Об этом в статье написал журнал «National Interest».

В опубликованной статье написано, что новая модель истребителя не может похвастаться хорошей манёвренностью, как её предыдущие версии. Также очень плохими получились летные показатели на невысоких скоростях. Операционная система самолета не позволяет корректно вести бой в воздухе, так как она может работать только с двумя ракетами класса воздух-воздух.

В заключении автор статьи отметил, что на данный момент модификация истребителя не может корректно пользоваться бортовым вооружением в реальном бою.