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Власти Нидерландов обманули своих граждан, одобрив соглашение об объединении Украины и Евросоюза. Об этом в понедельник сказала Мария Захарова, дав свою оценку произошедшему.

Обвели вокруг пальца: Захарова высказалась по поводу соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза
Фото: rg.ru

Вчера нидерландский парламент одобрил Евро-Украинскую интеграцию. Теперь этот документ передан на подписание королем Нидерландов и главой МИДа, после чего подписанный документ опубликуют на официальном сайте правительства. В Еврокомиссии прогнозируют, что процесс придания юридической силы документу будет завершен в июле. В течение нескольких месяцев мировое сообщество наблюдало за тем, как сторонники ассоциации Украины с ЕС пытались найти способ обхода, сложившейся ситуации по завершению референдума в Нидерландах, где большинство граждан страны проголосовало против.

«Из всего этого следует печальный вывод: фактически голландский народ, сказавший «нет» ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца. Сделали это его собственные лидеры, в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сущности Соглашения об ассоциации Украина – ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном», — заявила Захарова.

Мария Захарова дала свою оценку ассоциации Украины и ЕС, заявив, что правительство Нидерландов обмануло своих граждан, проголосовавших против. По её мнению, ратификация данного соглашения даст еще немного времени для украинских пропагандистов, чтобы продолжить внушать идею светлого европейского общества украинцам.

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