Очевидцы крушения Ту-154 в Сочи уверяют, что взрыва на борту не было, тем самым они опровергают возможность теракта. Не было ни возгорания, ни взрыва. Самолет просто разбился об водную гладь, внешне все напоминало неудачную «жесткую посадку». «Черный ящик», который обнаружили сегодня водолазы в восемь утра, прольет свет на ту трагедию, произошедшую 25 декабря.

Под кабиной самолета обнаружили самописцы, в кабине – тело пилота, которое уже опознано родными. Вчера сообщили, что останки все подняты на поверхность, но по ним может быть сложно узнавать людей; тел, которые не нужно восстанавливать из того, что от них осталось, немного – 12 человек, еще 12 жертв катастрофы разыскивают. Весь мир соболезнует россиянам, включая Беларусь, Ватикан и ту часть Украины, которая считает Россию не врагом, а братским народом. Министерство финансов озвучило сумму 1 млн. рублей, которую получит каждая семья, потерявшая родственника. Пока спасательные и поисковые работы идут полным ходом, СК РФ детально рассматривает каждую версию случившейся трагедии.

«Московский Комсомолец» детально рассмотрел каждую версию. К маловероятным можно отнести «столкновение с птицей», «теракт» и «некачественное топливо». Птицы в пять утра еще не летают, на топливе из Адлера летали и другие самолеты, а занести на борт взрывчатое вещество было некому. Сюда же можно отнести погодны условия – в тот день стояла прекрасная для полетов погода, в случае плохих условий рейс бы отменили. Остается только ошибка пилотирования, ведь таковые случаются, и изношенность борта.