Опечатка Дональда трампа в социальной сети вызвала бурю насмешек

Опечатка, которую допустил американский лидер при публикации очередного поста в твитере, привлекла к себе внимание огромного числа пользователей социальных сетей. Люди начали шутить на эту тему, делая «мемы» с президентом и его опечаткой.

В переводе неудачная публикация Трампа звучит примерно так: «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе». Запись появилась после 12-ти часов ночи по вашингтонскому времени и провисела в твитере несколько часов, после чего исчезла. Очевидно, что Трамп имел ввиду «coverage» — освещение в средствах массовой информации. Однако, практически никто из англоязычных пользователей социальный сетей не обратил на это внимания. Теперь огромное количество людей находятся в поиске возможных трактовок этого слова.

Неологизм на считанные часы оказался в базе онлайн-словаря англоязычных сленговых слов. «Covfefe» уже красуется на футболках многих американцев и начало употребляться в интернет-мемах. Более того, популярность этого слова дошла до такой степени, что кто-то даже успел купить домен с таким названием.