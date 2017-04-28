Организация “Белые каски” напрямую связана с террористами Сирии. Выдавая себя за гуманитарную миссию в этой стране, она скрывает преступления со стороны ИГИЛ. В МИД РФ имеются видеозаписи, на которых видно, как ИГИЛовцы казнят пленных в присутствии “белокасочников”.

Уполномоченный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиционирующая себя в качестве гуманитарной, организация “Белые каски” в Сирии, на самом деле сотрудничает с террористами и всячески заметает следы их злодеяний.

По ее словам, “белокасочники” очень вольготно стали себя чувствовать на тех территориях, где орудуют террористы. “Белые каски” часто открыто высказывают им свои симпатии и даже оказывают материальную помощь.

Также Захарова сообщила, что МИД располагает сведениями о том, как члены “Белых касок” принимали непосредственно участие в боях на стороне террористов, есть видео, где запечатлено, как в их присутствии казнят пленных, после чего липовая гуманитарная организация просто скрывала все следы казней.

Западные СМИ должны знать об этих фактах. “Белые каски” фальсифицируют свою гуманитарную деятельность, например, с помощью постановочных сцен оказания ими медицинской помощи. Есть множество свидетелей, которые готовы дать показания о том, как члены этой организации подтасовывают факты, являются участниками мародерства, пыток и казней, но Европейские и американские СМИ не поднимают по этому поводу никакого шума. Наоборот, после одного постановочного фильма белокасочников,где те специально использовали накачанных наркотиками детей, США совершили налет против ВВС Сирии “Шайрат”, которая вовсе не была виновна якобы в детских смертях.