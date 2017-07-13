Отколовшийся айсберг в Антарктиде не принесет глобальных проблем человечеству

Эксперт научно-популярного издания «Экология и жизнь» Александр Самсонов в интервью каналу «Звезда» рассказал о последствиях того, что 10 июля в Антарктиде откололся огромный айсберг. Глобальных проблем человечеству кусок льда размером с два мегаполиса не принесет.

По словам ученых, айсберг, который откололся в Антарктиде, интересен только тем, что он очень велик – его размеры составляют 6 тыс. квадратных километров. В 2001 году кусок льда, который также откололся, был меньше нынешнего в два раза. Но с другой стороны, откол такого большого куска льда говорит о том, что на Земле властвует не ледниковый, а парниковый эффект, и Антарктида потихоньку протаивает – космические съемки свидетельствуют об этом. На них есть темные пятна, это – континентальный грунт Антарктиды.

Сам по себе айсберг размером с небольшое государство не опасен – он будет долго дрейфовать, уменьшаться, стираться, раскалываться на куски, и катаклизмов от этого точно не будет. Другое дело — сам факт того, что Антарктика лишается своего покрова из льда, а Южный океан теплеет, подмывает шельфовый ледник Ларсена, и из-за этого откалываются гигантские айсберги размером с Уэльс или Латвию.

За 50 лет в Антарктиде стало теплее на 2,5 градуса по Цельсию, это сказалось на шельфовом леднике Ларсена, который условно поделили на А, В и С. На сегодня ледник А полностью разрушен, от ледника В 16 лет назад откололся айсберг вдвое меньше нынешнего. В леднике С образовалась трещина, за ней год наблюдали и ожидали откола айсберга, который произошел 10 июля этого года.