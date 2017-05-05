Памятник Марку Бернесу, украденный в городе Нежин (Украина) полиция нашла в канаве на окраине города. Сотрудники полиции полагают, что преступники спрятали его туда на время, а потом собирались сдать памятник на металлолом. Поиски похитителей продолжаются.

По сообщению ИА ТАСС, правоохранительные органы украинского города Нежина (Черниговская область) нашли похищенную в ночь со второго на третье мая скульптуру, посвященную советскому певцу и актеру Марку Бернесу. Как рассказали оперативники, к ним поступило сообщение о том, что памятник спрятан в канаве за городом. Когда полиция выехала на указанное место, она действительно обнаружила там пропажу. При этом выяснилось, что скульптура была повреждена.

В местном отделении полиции пояснили, что скорее всего, воры собирались затаиться до тех пор, пока стихнет шум вокруг пропажи, а затем продать памятник сборщикам металлолома. Личности похитителей пока неизвестны, их розыск продолжается.

Напомним, что информация о том, что из Графского парка города Нежин исчез памятник Бернесу впервые поступила от депутата Рады Андрея Лозового. Он сообщил, что полиция возбудила уголовное дело по факту пропажи. Памятник был сделан из бронзы и весил примерно пятьсот килограммов. Его установили на родине Бернеса в 2011 году, в честь дня его рождения. Скульптура изображала сцену из известного советского фильма “Два бойца”, где Бернес сидя на камне играл на гитаре.