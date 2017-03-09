Парижская Неделя моды: свои коллекции представили 82 дизайнера

В Париже стартовала Неделя моды, в которой приняли участие 82 дизайнера. Стоит отметить, что 32 из них являются женщинами.

На 8 марта в ООН рассказали о цели «Женский пол в мире работы: 50 на 50 к 2030 году». Данная резолюция стремится к осуществлению в индустрии моды. Так, в текущем году отмечается рекордное количество женщин-модельеров, участвующих в Недели моды.

Коллекция Christian Dior использовала синий цвет, вместо традиционного серого. Отмечается, что лучшим в сезоне стал показ бренда Balenciaga. Модели предстали перед публикой в мужских пальто, которые застегивались наискосок. Исходя из коллекции, каждая креативная женщина должна обратить внимание на клетчатые пальто, тренчи, которые определяют новый шик.

Экзотику можно наблюдать в коллекции Miu Miu, изюминкой которой являются объемные воротники, разноцветные шубы из искусственного меха, а также парки свободного фасона. Вся одежда украшена с помощью страз, кристаллов. В одежде прослеживается гламурный феминизм.

Новые наряды от Valentino характеризуются романтическим феминизмом, с добавлением викторианской строгости с цветами поп-арта движения «Мемфис», которое было организовано в Италии.

На подиуме было много ярких, необычных, абсолютно новых идей, представленных в коллекциях мировых дизайнеров.