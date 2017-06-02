Парижское соглашение по климату останется неизменным, несмотря на решение президента США Трампа вывести свою страну из-под его нормативного регулирования. Об этом заявил еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Каньете.

По сообщению РИА “Новости”, европейский комиссар по климату и энергетике Мигель Каньете заявил о неизменности Европейского соглашения для всех его членов. На подобное высказывание его спровоцировало мнение нового президента США Дональда Трампа, который считает, что соглашение весьма невыгодно для американской экономики и является нечестным, так как за счет Америки призвано обогащать другие страны, например, Китай и Индию.

Трамп направил предложение в Еврокомиссию по заключению нового соглашения с более справедливыми условиями для США, на что получил ответ, что меняться ничего не будет.

Напомним, что парижское соглашение по климату — это новация в области климатических глобальных договоров между странами. Впервые оно было заключено в 2015 году во Франции, в нем по пунктам расписан план действий, которые должны осуществлять подписавшие его страны для сдерживания глобального потепления на планете.

Соглашение не содержит норм, запрещающих использование угля и нефти и отказа от выброса углекислого газа в атмосферу, но предписывает странам-участницам сократить применение ископаемого топлива и хоть немного снизить количество выбросов.