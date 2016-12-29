Перемирие в Сирии: Турция выступает гарантом прекращения огня

С завтрашнего дня в Сирии действует перемирие. Министр обороны РФ рассказал, что прекратить военные действия согласилась оппозиция, которая контролирует большую центральную территорию Сирии, они не подчиняются власти страны. Об этом передает сайт «НТВ».

На протяжении дух месяцев РФ и Турция общались с командирами оппозиционных группировок, в которых насчитываются более 60000 человек. Сергей Шойгу отмечает, что военные РФ будут контролировать данный режим. Турецкая сторона также предлагает выступить как гарант перемирия. На сегодняшний день созданы условия, которые позволяют сократить группировки РФ в Сирии.

«Налажен диалог для прекращения обстрелов в сирийских городах. Ведется направление налаживания диалога между сирийскими властями, оппозицией. Это необходимо для сохранения целостности страны, суверенитета. Также сократились группировки войск РФ на сирийской территории», — говорит Шойгу.

Президента РФ такое предложение устраивает, он также подчеркнул, что несмотря на это, РФ продолжает вести борьбу с террористами, помогать правительству страны, для борьбы с радикалами. Сегодня были подписаны документы, в которых говорится об прекращении огня, а также о мерах для контролирования за данным процессом, готовности к переговоров для урегулирования конфликта.