Государства, которые переходят с летнего времени на зимнее и наоборот, сегодня в 03.00 переведут стрелки на час вперед, и у них сразу после 02.59 будет 04:00 ночи. Так в ряде стран увеличивают световой день, чтоб больше успевать в весенне-летнее время.

Россия такого понятия, как «летнее время» и «зимнее время», больше не знает, она может только отдельный город перевести в другой часовой пояс. Принципиально сегодня ночью не будут переводить стрелки самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. Их ругают украинские СМИ, поскольку на территории Украины действует закон, который касается «порядка исчисления времени на территории страны», Крым согласен с Россией и тоже ничего не переводит. Израиль уже позаботился о здоровом сне своего народа и о длине светового дня: еврейское государство уже переводило часы назад в ночь с 23 на 24 марта. В первую очередь у израильтян идет такой аргумент как экономия – глупо спать целый час, когда светло, и жечь дорогой в стране свет, когда темно. Инфраструктура под перевод стрелок в стране подогнана просто идеально, а врачи рекомендуют это делать в 2:00 ночи. В год каждый перевод экономит 150 млн. шекелей, а евреи знают в этом толк.

Переводить стрелки можно «фактически» — в 12:00 ночи, «с пользой для организма» — в 2-3:00 ночи или «реально» — когда проснешься в воскресение 26 марта, но так можно всюду опоздать. Страны, которые отказались от перевода часов, верят, что от этого вреда больше, чем пользы – чревато рядом заболеваний из-за тяжелой адаптации. В Украине в 2016 году в СМИ попала «утка» о том, что такого понятия, как «перевод часов» больше не будет, но правительство успокоило народ: так поступает 80 стран – будет делать так и Украина в ночь с 25 на 26 марта.