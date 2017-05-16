Первая леди Франции Брижит Макрон была названа Сильвио Берлускони “красивой мамой” для своего мужа, недавно выбранного в президенты страны — Эммануэля Макрона. По всей видимости, экс премьер-министр Италии намекал на возрастную разницу между супругами, которая равна 24-м годам.

По сообщению РИА «Новости», Сильвио Берлускони, бывший глава кабинета министров Италии, во время предвыборных мероприятий в Монце, при всех назвал мадам Макрон “красивой мамой”, которая водит за ручку “красивого парня”, то есть своего мужа Эммануэля Макрона, выбранного в президенты Франции. Все сразу поняли, что таким образом, политик намекает на большую разницу в возрасте пары. Известно, что Брижит старше своего супруга на 24 года.

Эммануэль Макрон женился на Брижит в 2007 году, хотя отношения между ними существовали задолго до этого, еще со школьных времен, когда юный Макрон был учеником своей будущей жены. Родители парня были недовольны его увлечением взрослой, замужней женщиной и всячески пытались препятствовать этим отношениям.

Напомним, что и сам 80-летний Берлускони находится сейчас в любовной связи с 31-летней Франческой Паскале, которая публично заявляла, что хочет выйти за него замуж. Шутки Берлускони по поводу известных политиков и глав государств давно известны журналистам. Так, когда-то он назвал новоиспеченного президента США Барака Обаму “загорелым”.