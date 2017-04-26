26 апреля в порту Далянь, Китай, торжественно спустил на воду первый китайский авианосец собственного производства, который начали строить еще в 2013 году. Это стало прорывом для китайского государства, которое и дальше планирует работать в направлении производства военной техники.

Китайский авианосец, который является исключительно китайским, планировали торжественно спустить на воду еще 23 апреля, когда в государстве отмечали очередную годовщину создания Китайской армии. Но, не смотря на такие планы, спуск не был осуществлён в эту дату, а церемония состоялась на несколько дней позже, 26 апреля.

Данный авианосец считается первым авианосцем собственного производства, но вторым, который был произведён в Китае. Так еще в 2005 году на заводе Далянь началось производство авианосца на базе конструкции украинского авианосца, который был куплен китайскими судостроителями. В 2012 году данный авианосец был спущен на воду.