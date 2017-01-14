Петиция против «голубого огонька» продолжает набирать голоса

Недавно Вадим Манукян, который проживает в Ростове-на-Дону, создал в интернете петицию, где выступает против «голубого огонька». На сегодняшний день данная петиция продолжает собирать голоса. Об этом передает одно из российских изданий.

Стоит отметить, что не только обычных жителей России возмущают новогодние музыкальные шоу, также свое недовольство на эту тему высказал известный продюсер Максим Фадеев. Мужчина заявил, что не смог досмотреть до конца ни одну программу, которая шла на федеральных каналах.

«Видимо телеканалы считают, что мир остановился в начале 90-х. Жуткие шутки, невозможный репертуар, все это погружает в ад. Жалко наших знаменитостей, которые по привычке продолжают принимать участие в подобных шоу», — утверждает продюсер.

Всего за пару дней петиция смогла собрать более 10000 голосов. После нее в сети появилась еще одна петиция, в которой требуют убрать Примадонну и ее компанию с эфиров. Автор аргументирует это тем, что пришло время дать дорогу молодым талантам. Ростовчанин заявил, что данную петицию о Пугачевой создал не он, поэтому адресовать оскорбления Филиппа Киркорова нужно другому человеку. Напомним, певец решил вступиться за свою бывшую возлюбленную. Киркоров заявил, что был возмущен увиденным: «Артистка никого не трогает, продолжает петь красивые песни, заниматься творческой деятельностью, радовать миллионы зрителей на протяжении более 40 лет, и тут кто-то очень завистливый, я бы сказал мразь, организовывает продуманную акцию против нее».