Петр Порошенко готовится к бегству: несколько самолетов вывезли ценности и деньги президента в Испанию

Владимир Олейник, который является бывшим украинским чиновником, заявил, что глава Украины готовит бегство, уже выбрал в качестве нового дома страну Испанию.

Экс-чиновником Верховной рады была обнародована новость, в которой рассказывается о плане побега Петра Порошенко из страны. Владимир Олейник опубликовал данную новость у себя на странице в Фейсбук. По его словам, украинский президент планирует сбежать в Испанию, для этого уже имеется целый план его бегства. Бывший чиновник добавил, что украинский посол, находящийся в Испании, хороший приятель Порошенко, в его основную дипломатическую миссию входит присмотр за жильем лидера Украины.

«Мне дошла новость от таможенной службы и СБУ, что в прошлом месяце несколько самолетов были отправлены в Испанию Петром Порошенко. Лайнеры вывезли его ценности и денежные средства, а весь этот груз был оформлен в качестве дипломатического. Здесь украинский посол является другом Пети, назначен на должность 11 лет назад. В его обязанности входит присмотр за жильем Порошенко. После Петя будет убеждать, что убежал из страны только с одним чемоданом», — написал Олейник.

Некоторые политики Украины считают, что эти сведения похожи на правду. Они отмечают, что просто так уйти в отставку у нынешнего президента не получится.