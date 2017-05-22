Петр Порошенко позорно ретировался под крики: «Брехло» и «Позор». Видео, где можно было увидеть Петра Порошенко, уходящего с территории заповедника «Быковнянские могилы» под озлобленные крики недовольных украинцев, выкрикивавших ему вслед: «Позор» опубликовано в интернете.

Порошенко приехал в заповедник «Быковнянские могилы» для того, чтобы почтить память людей, ставших жертвами политических репрессий. Эта памятная дата отмечается на протяжении долгих лет в Украине. Петр Порошенко выступил перед собравшимися людьми с речью, в которой заявил, что считает похожими сталинский и нацистский режим. Однако, когда он закончил свою речь, его окружила толпа людей, чтобы задать ему волнующие их вопросы. Людям было крайне интересно, почему в самой бедной стране Европы настолько обеспеченный президент.

Возмущенный народ потребовал также остановить судей, которые благодаря своему высокому положению занимаются воровством. Не на один из вопросов Петр не потрудился ответить. Он поспешил скрыться от недовольных украинцев вместе со своей супругой. На что люди отреагировали, начав выкрикивать ему вслед: «Позор!», «Брехло!» и «В отставку!».