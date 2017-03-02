Петра Порошенко обложили блокадой: начнется ли политический кризис на Украине

Петра Порошенко обложили блокадой. Сегодня эта новость обсуждается во многих информационных источниках, кроме того, об этом говорят многие СМИ. В случае, если не прекратится железнодорожная блокада Донбасса, в Украине может начаться очередной политический криз.

Под угрозой в настоящий момент находится поставка угля в Украину. Депутат Верховной Рады Александр Черненко высказал мнение о том, что блокаду начало не правительство Украины, но отвечать за последствия придется именно им. Исполнителями блокады, по словам западных СМИ, стали: экс-командир батальона Донбасс – Семён Семенченко, его помощник Егор Соболев, а также Владимир Парасюк.

Напомним, что именно Владимир Парасюк выдвинул Виктoру Янукoвичу ультиматум на майдане в Киеве. Данная акция – блокада Порошенко проходит под девизами «недопустимости бизнеса с врагами», «невозможности бизнеса на крови». По словам Черненко, команда Порошенко поставила чёткую цель – объяснить общественности, что блокада приносит ущерб, прежде всего, не Донбассу, а экономике Украины. Если страна не будет получать уголь, то в проигрыше останутся абсолютно каждый житель страны.

По словам украинских СМИ, в данном инциденте здравый смысл столкнулся с эмоциями. Судя по тому, как в настоящий момент идёт развитие событий, эмоции совладели над здравым смыслом. Остается только следить за событиями и информацией, которая поступает от разных СМИ. В настоящий момент рано делать какие-либо выводы о том, чем окончится данная история с блокадой Порошенко.