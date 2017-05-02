Певица в прозрачном наряде, в Нежине вызвала шквал осуждения рядовых граждан, когда практически без нижнего белья пришла на детский спортивный турнир. Отсутствие на себе трусов Лора Суперфин объяснила неприятием их, как “совкового” пережитка.

Лора Суперфин, украинская певица, ввела в шок общественность Украины, когда появилась на детском турнире по вольной борьбе в Нежине, в прозрачном откровенном наряде. Фото певицы попали в сеть и вызвали шквал возмущенных комментариев. Лора Суперфин была одета в черный просвечивающийся комбинезон, со стразами на интимном месте. Единственное, что смогли на ней разглядеть — это бюстгальтер. Присутствие множества детей, ее вовсе не смущало.

Комментарии пестрили высказываниями типа: “Это же ужас!”, “Она что, купила его в секс-шопе?”, один из пользователей процитировал по этому случаю стихотворение Т. Шевченко «Село как будто бы сгорело, как будто люди одурели». Многие предпочли шутить под откровенными фото певицы, предположив, что аварийное состояние спортзала на фоне голых бедер Лоры Суперфин уже не выглядят так уныло — да на них вообще никто не обращал внимания! Затронули комментаторы и политическую тему, вспомнив, что когда-то на Майдане одна девочка хотела не только в Европу, но и “кружевные трусики”. Одна из пользователей фейсбука объяснила отсутствие трусов просто — это “совковый пережиток”, который давно пора “декоммунизировать”.

Напомним, что Лора Суперфин в прошлом году получила звание “Мисс мира ООН 2016”.