Плотина на озере Оровилл в Калифорнии: 190 тыс. человек из восьми городов срочно эвакуированы

В результате прорыва плотины на озере Оровилл в Калифорнии, эвакуировать пришлось более 190 тысяч человек. Жители восьми крупных населенных пунктов казались под угрозой потопа, и спасатели провели экстренную эвакуацию.

Эксперты США уже подсчитали, что если дамба прорвется окончательно, то потоп повлечет за собой огромные убытки. Благодаря своевременной эвакуации населения количество жертв можно будет свести к минимуму, но полностью исключить вероятность большого количества погибших и пострадавших все равно нельзя.

Кроме того, огромный ущерб будет нанесен гражданскому имуществу и инфраструктуре региона. В целом, потенциальный ущерб оценивается в более чем сто миллиардов долларов.

Для ликвидации уже имеющихся последствий прорыва плотины экстренно мобилизованы около двадцати тысяч солдат Нацгвардии. На плотине у озера работают военные вертолеты, камнями пытающиеся заблокировать место прорыва. Однако вода продолжает убывать вниз от плотины.

Эксперты также установили, что причиной прорыва плотины стали затяжные дожди, из-за которых конструкция дамбы поддалась эрозии. Однако, как выяснили журналисты, трагедию можно было предотвратить. Еще в 2005 году калифорнийские власти получили заявку по этой плотине, в которой было сказано, что конструкция не соответствует современным требованиям безопасности. Тогда власти так и оставили этот вопрос без рассмотрения. Расплата наступила двенадцать лет спустя.