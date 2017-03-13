В Абхазии состоялись выборы в Народное собрание, у ЦИК готовы предварительные итоги данного голосования.

Ранее Тамаз Гогия, занимающий должность главы ЦИК, заявил, что утром понедельника будут оглашены предварительные результаты:«13 марта в 10:00 по московскому времени планируется заседание ЦИК, где рассмотрят жалобы, поступившие во время голосования, а через пару часов будут объявлены предварительные итоги. На сегодняшний день можно лишь констатировать завершение выборов в 35 округах».

Сообщается, что Александр Анкваб, который ранее являлся лидером Абхазии, смог пройти в Народный совет. Необходимо отметить, что явка в округах превысила 50%. Эксперты считают, что только в трети округах выборы будут завершены одним туром. По их мнению, такое станет неизбежным, если в одном округе будет более восьми кандидатов. Очередное голосование может быть назначено на 26 марта текущего года.

На 35 мест в парламенте хотят попасть 137 кандидатов. Среди претендующих на кресло в Народном собрании, имеются и женщины, всего их восемь. Одна из кандидатов в депутаты Наира Амалия заявляла, что в Абхазии женщин считают обслуживающим персоналом, поэтому не жалуют в политической сфере.