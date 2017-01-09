Победительница «Мисс Хельсинки» возмутила жителей Финляндии

Мало кого ранее интересовал конкурс красоты, который проходит в Финляндии. Но победа темнокожей девушки стала активно обсуждаться в просторах интернета. Об этом передает издание «Комсомольская правда».

В текущем году финал конкурса «Мисс Хельсинки» удивил многих жителей Финляндии. Так, титул вручили 19-летней участнице, внешность которой непривычна для коренных жителей этой страны. Сефора имеет не модельный рост 165 см, работает инструктором по фитнесу, откуда родом не сообщается. Стоит отметить, что также участница конкурса получила титул «Мисс Совершенное тело», данная награда не вызвала ни у кого вопросов.

Жители Финляндии возмущены победой темнокожей: «Куда мы катимся», «Посмотрите на нее, это все наша политкорректность». Помимо возмущенных пользователей интернета, также есть и те, кто поддержал девушку: «Вы настоящие расисты. Необходимо поддерживать ее право жить в нашей стране и участвовать в подобных культурных мероприятиях, на равных с другими участниками».

Несмотря на привычный для Финляндии типаж, натуральная блондинка Миска Никандер получила лишь третье место на конкурсе. Второе отдали брюнетке Марии. Йохан Бекман, который является финским правозащитников, считает, что организаторы конкурса хорошо пропиарились: «Так как решение жюри конкурса критикуют даже в РФ, считаю, что организаторы могли сделать такой ход для пиара».