Почему дельфины выбрасываются на берег в Новой Зеландии?

Есть несколько теорий, почему киты и дельфины выбрасываются на берег, при этом становясь символом самоубийц. Морские млекопитающие, включая всех китообразных, тюленей и морских свиней, делают это, когда чувствуют, что теряют силы. Они или чем-то серьезно больны, или потеряли ориентацию, или смертельно ранены.

Потерять ориентацию в море морские млекопитающие могут и из-за людей. Люди замусорили океан не только отходами жизнедеятельности, но и шумами и сигналами. Киты не понимают человеческих сигналов, которые повреждают животным органы слуха, нарушают эхолокацию. Дельфинам незачем понимать, что «говорят» субмарины или военные крейсеры людей: человечество вторглось на их территорию и ведет там войны, а дельфины от этих звуковых частот ходят с ума. До времен технического прогресса, когда слух китов и дельфинов поражали паразиты и инфекции, таких «самоубийств» было на порядок меньше. У зубатых китов ученые отмечают сильную социальную сплоченность: если лидер группы надумал выброситься на берег, то другие члены его «клана» сделают то же самое, но данная теория пока под вопросом.

Человечество своей жизнедеятельностью существенно меняет климат планеты, ускоряет глобальное потепление, это сказывается на морских животных. Они не знают условий, в которые попали: меняется рельеф дна, повышается сейсмическая активность, учащаются случаи экстремальных приливов. Даже полюса постепенно меняются. К тому же океан грязен для китообразных: они травятся нефтью, химикатами, полиэтиленом — отходами нашего производства.