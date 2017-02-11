Почему дельфины выбрасываются на берег в Новой Зеландии?

Есть несколько теорий, почему киты и дельфины выбрасываются на берег, при этом становясь символом самоубийц. Морские млекопитающие, включая всех китообразных, тюленей и морских свиней, делают это, когда чувствуют, что теряют силы. Они или чем-то серьезно больны, или потеряли ориентацию, или смертельно ранены.

Потерять ориентацию в море морские млекопитающие могут и из-за людей. Люди замусорили океан не только отходами жизнедеятельности, но и шумами и сигналами. Киты не понимают человеческих сигналов, которые повреждают животным органы слуха, нарушают эхолокацию. Дельфинам незачем понимать, что «говорят» субмарины или военные крейсеры людей: человечество вторглось на их территорию и ведет там войны, а дельфины от этих звуковых частот ходят с ума. До времен технического прогресса, когда слух китов и дельфинов поражали паразиты и инфекции, таких «самоубийств» было на порядок меньше. У зубатых китов ученые отмечают сильную социальную сплоченность: если лидер группы надумал выброситься на берег, то другие члены его «клана» сделают то же самое, но данная теория пока под вопросом.

Почему дельфины выбрасываются на берег в Новой Зеландии?

Человечество своей жизнедеятельностью существенно меняет климат планеты, ускоряет глобальное потепление, это сказывается на морских животных. Они не знают условий, в которые попали: меняется рельеф дна, повышается сейсмическая активность, учащаются случаи экстремальных приливов. Даже полюса постепенно меняются. К тому же океан грязен для китообразных: они травятся нефтью, химикатами, полиэтиленом — отходами нашего производства.

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