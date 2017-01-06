Погода в Москве: столица ощутит на себе дыхание морозного циклона Аксель

В Москве оттепели скоро сменяться холодами — столица ощутит дыхание морозного циклона из Арктики. Центр погоды ФОБОС предупреждает: визит циклона «Аксель» — это не только «снежное Рождество», но и штормовые предупреждения как в Крыму, большой риск обморожения и простуд. Осадки, которые принес собой гость из Арктики не всегда и не везде выпадают в твердой фазе из-за контраста температур, и южные регионы России вынуждены ходить с зонтиками.

«Вести.ру» сообщают: осадки осадкам – рознь. От Валдая до Черного моря жители РФ ощутят на себе влияние циклона, но одни получат обильный пушистый снег, другие – «ледяной дождь», а южане – просто холодный неприятный дождь. Поморье и Полярный Урал целую неделю будет морозить, температура будет опускаться до -44…- 47, осадки в виде снегопадов обрадуют не всех. Причерноморский Кавказ покажет температуры под + 11 …+ 13, снега, конечно, не будет, а ливни поспособствуют выходу рек из берегов. Если посмотреть на температурную карту России, то видно, что температура растет на каждые 100 километров, то есть «разнобой» составляет 60 градусов на 3000 км.

Москва по месторасположение попадает на территорию, которая скоро ощутит -20… -22 на себе, по области будет доходить и до -25. К этому могут оказаться не готовы ЖКХ и власти города. Вологда, например, отменила все уличные гуляния, а соседний Нижний на трассах открыл «пункты обогрева». Вчера в городе было -9, эта температура радует зимой и не угрожает здоровью. Сегодня все изменилось и дошло до -25.