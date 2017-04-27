Полицейские Франции реанимировали женщину, смерть которой зафиксировали медики, не заметив у нее признаков жизни. Представители правоохранительных органов были вызваны самими медиками для оформления факта смерти.

Женщина, которая уже давно страдает анорексией, была обнаружена своей дочкой в квартире. По предположению медиков, у женщины случился сердечный приступ, из-за которого она потеряла сознание. Приехавшая группа медиков, оказав первую помощь, зафиксировала отсутствие любых признаков жизни и поместила труп в полиэтиленовый пакет. Приехавшие на вызов полицейские заметили у женщины дыхание и экстренно осуществили звонок в спасательную службу, которая предоставила им детальную инструкцию по реанимированию человека. Женщина пришла в чувство и доставлена в больницу.