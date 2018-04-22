Полностью обнаженный мужчина расстрелял посетителей кафе в Нэшвилле

Стрельба в придорожном кафе в американском Нэшвилле спровоцировала человеческие жертвы. Преступником оказался некий мужчина, вооруженный винтовкой и полностью раздетый. Нападавший убил не менее трех человек, а еще четыре человека получили ранения.

Стрельба в американском Нэшвилле произошла накануне ночью. В результате происшествия зафиксированы человеческие жертвы. Полиция установила, что стрелком оказался некий мужчина, который, вооружившись огнестрельным оружием, а также полностью раздевшись, ворвался в местное кафе. Преступник открыл стрельбу по посетителям, а несколько выпущенных пуль достигли цели.

Инцидент произошел посреди ночи в придорожном кафе. По состоянию на данный момент известно, что жертвами нападения стали как минимум три человека, еще четыре посетителя кафе пострадали. Причем вооружен преступник был мощной винтовкой.

Что руководило действиями этого мужчины, пока неизвестно. В полиции уточнили, что большего количества жертв удалось избежать благодаря оперативным и хладнокровным действиям одного из посетителей, который, рискуя своей жизнью, лишил преступника оружия. Дальнейшая судьба стрелявшего пока тоже неизвестна.