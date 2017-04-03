Польская сторона попросила предоставить российских диспетчеров для допроса по делу о крушении Ту-154 в Смоленске

Польская сторона выдвинула свои обвинения в адрес российских диспетчеров, которые, по их мнению, намеренно спровоцировали крушение самолёта Ту-154. В результате той авиакатастрофы погиб президент Польши — Леха Качиньский.

Польская сторона заявила о том, что ей удалось собрать все необходимые улики, указывающие на вину российских авиадиспетчеров, которые якобы специально спровоцировали авиакатастрофу. Теперь польская сторона намерена обратиться к России с запросом на разрешением для допроса тех самых авиадиспетчеров.

Глава расследования — Марек Кучиньский подчеркнул, что это будет возможно только в том случае, если Россия согласится сотрудничать со следствием в рамках конвенции о правовом взаимодействии.