Помощница Трампа Келлиан Конуэй взбудоражила интернет фривольной позой в Белом Доме

Новый президент Америки Дональд Трамп окружается себя красивыми женщинами, и его помощница Келлиан Конуэй – не исключение. В свои 50 женщина не выглядит на возраст в паспорте, а сексуальные и фривольные позы, которые она иногда примает в Белом Доме, будоражат интернет. Правда, СМИ обсуждают не сексуальность госпожи Конуэй, а уместность некоторых поз на официальных мероприятиях.

Руководители ВУЗов, обучающие темнокожих студентов по особым программам, пришли на аудиенцию к Трампу в расчете быть услышанными. Они могли почувствовать себя уязвленными, увидев, что его помощница, не снимая туфель на каблуках, залезла на диван и раздвинула ноги, поджатые под себя. К тому же содержимое смартфона волновало ее больше, чем содержание беседы патрона и темнокожих руководителей. Многие пользователи Сети, увидев снимок, стали ругать Келлиан Конуэй: больше всего ее обвиняют в неуважительности, и только потом в фривольности и вульгарности. Да и на мебель в Овальном кабинете не стоит лезть в обуви, неужели это новый вид «альтернативный этикет»?

Находились пользователи, которые заявляли, что при их кандидатах – Хиллари Клинтон и Бараке Обаме – такого не было. Но сам Обама был не прочь и ноги на стол положить, и стать грязной обувью на сидение стула. Защитники помощницы Трампа уверяют, что с точки зрения психологии эта поза не несет сексуального призыва, а даже наоборот — сигналит «Оставьте меня в покое». А на самом деле Конуэй подбирала ракурс для большой групповой фотографии Трампа и темнокожей профессуры.