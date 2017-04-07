Порошенко обвинил Россию в проявлении "провинциализма"

Украинский лидер навал «незаконную аннексию» Крыма и «агрессию на востоке Украины» проявлением российского провинциализма. Об этом он заявил во время проведения киевского форума по вопросам безопасности государства.

По мнению Украинского лидера Россия пытается всеми возможными методами ухудшить положение внутри Украины. Он считает, что Москва планирует заключить Украину в мир, управляемый олигархами, которых в жизни интересует только в получении еще большей власти.

Напомним, что крымский полуостров вошел в состав нашей страны после проведённого там референдума о присоединении. Большая часть людей, участвовавших в голосовании высказалась за вхождение в состав России. В свою очередь решение о проведении референдума возникло после государственного переворота в Украине.