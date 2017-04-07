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Украинский лидер навал «незаконную аннексию» Крыма и «агрессию на востоке Украины» проявлением российского провинциализма. Об этом он заявил во время проведения киевского форума по вопросам безопасности государства.

Порошенко обвинил Россию в проявлении "провинциализма"
Фото: ntv.ru

По мнению Украинского лидера Россия пытается всеми возможными методами ухудшить положение внутри Украины. Он считает, что Москва планирует заключить Украину в мир, управляемый олигархами, которых в жизни интересует только в получении еще большей власти.

Напомним, что крымский полуостров вошел в состав нашей страны после проведённого там референдума о присоединении. Большая часть людей, участвовавших в голосовании высказалась за вхождение в состав России. В свою очередь решение о проведении референдума возникло после государственного переворота в Украине.

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